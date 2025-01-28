İzmir'de bıçaklı saldırı: 1 yaralı, 6 tutuklama

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.H, yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

BIÇAKLI SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç. (18), Y.C. (18), Ş.H. (19), M.E.A. (18), B.G. (19), S.D.yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürerken, H.Ö'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Ö.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.