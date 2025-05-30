İzmir'de 54 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir gemide 54 ton 249 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi
Giriş: 30.05.2025 - 04:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 04:51
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Limanı'ndan Nemrut Limanlar bölgesine gelen Malta bayraklı "CMA CGM TARRAGONA" isimli gemide, risk analizi sonucu inceleme yaptı.
AA'nın haberine göre; yapılan ölçümde gemide, beyan dışı 54 ton 249 kilogram fuel-oil cinsi akaryakıt tespit edildi. Ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine akaryakıta el koydu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ