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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de 54 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

        İzmir'de 54 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bir gemide 54 ton 249 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 04:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 04:51
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        İzmir'de 54 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Limanı'ndan Nemrut Limanlar bölgesine gelen Malta bayraklı "CMA CGM TARRAGONA" isimli gemide, risk analizi sonucu inceleme yaptı.

        AA'nın haberine göre; yapılan ölçümde gemide, beyan dışı 54 ton 249 kilogram fuel-oil cinsi akaryakıt tespit edildi. Ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine akaryakıta el koydu.

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        #İzmir
        #haberler
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