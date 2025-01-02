İzmir'de 163 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Karaburun ilçesinde 27, Dikili ilçesinde ise hareketli lastik botlarda 45 düzensiz göçmen ile Selçuk ilçesinde kara üzerinde 23, Menderes ilçesinde 14 ve Çeşme ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.