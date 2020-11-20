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İzmir cuma saati kaçta? 20 Kasım 2020 Diyanet İzmir cuma namazı vakti

İzmir cuma saati vatandaşların gündeminde. Bugün İzmirli vatandaşlar seccadeleri ile birlikte cami ve mescitler de sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazlarını eda edecek. İşte, 20 Kasım 2020 İzmir cuma saati haberimizde...

20.11.2020 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir cuma saati kaçta? 20 Kasım 2020 Diyanet İzmir cuma namazı vakti

İzmir cuma namazı saati bugün gündemde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, Cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. 20 Kasım 2020 İzmir'de Cuma namazı kılınırken uyulması gereken kurallar ve İzmir Cuma saati haberimizde.

İZMİR CUMA SAATİ - 20 KASIM 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:02'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
20 Kasım 2020 Cuma06:2607:5213:0215:4018:0319:23
21 Kasım 2020 Cumartesi06:2707:5313:0215:3918:0219:22
22 Kasım 2020 Pazar06:2807:5413:0315:3918:0219:22
23 Kasım 2020 Pazartesi06:2907:5513:0315:3918:0119:22
24 Kasım 2020 Salı06:3007:5613:0315:3818:0119:21
25 Kasım 2020 Çarşamba06:3107:5713:0315:3818:0019:21
26 Kasım 2020 Perşembe06:3207:5813:0415:3818:0019:21

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak

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