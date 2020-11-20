İzmir cuma saati kaçta?

İzmir cuma namazı saati bugün gündemde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, Cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. 20 Kasım 2020 İzmir'de Cuma namazı kılınırken uyulması gereken kurallar ve İzmir Cuma saati haberimizde.

İZMİR CUMA SAATİ - 20 KASIM 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:02'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 20 Kasım 2020 Cuma 06:26 07:52 13:02 15:40 18:03 19:23 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:27 07:53 13:02 15:39 18:02 19:22 22 Kasım 2020 Pazar 06:28 07:54 13:03 15:39 18:02 19:22 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:29 07:55 13:03 15:39 18:01 19:22 24 Kasım 2020 Salı 06:30 07:56 13:03 15:38 18:01 19:21 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:31 07:57 13:03 15:38 18:00 19:21 26 Kasım 2020 Perşembe 06:32 07:58 13:04 15:38 18:00 19:21

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak