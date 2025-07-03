İzmir Çeşme kara yolu kapandı mı, yangın söndürüldü mü? İzmir Çeşme orman yangınında son durum ne?
İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangından son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çeşme ilçesinde etkili olan yangına uçak ve helikopter destekleri devam ediyor. Yangın söndürme çabaları günün ilk ışıklarına kadar devam ederken risk sebebiyle bazı köylerin mahallerinde tahliyeler başladı. İzmir orman yangınında son durum merak konusu olurken bölgede şiddetini arttıran rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Peki İzmir Çeşme kara yolu kapandı mı, yangın söndürüldü mü? İzmir Çeşme orman yangınında son durum ne?
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İzmir orman yangınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangına müdahale tüm hızıyla sürerken alevler rüzgarın etkisiyle artıyor. Yangın sebebiyle pek çok alanda tahliye çalışmaları başladı. Dün akşam saatlerinde İzmir Çeşme karayolunun kapandığına dair açıklamalar yer aldı. Peki, İzmir Çeşme kara yolu kapandı mı, yangında son durum nedir?
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İZMİR ÇEŞME KARAYOLUNDA SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Çeşme ve Ödemiş'te orman yangınlarına karşı havadan ve karadan mücadelenin 6 uçak, 16 helikopter ve kara gücüyle sürdüğünü duyurdu
İzmir Çeşme'de dün başlayan orman yangını ikinci gününde. Tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle 4 mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ise saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor. Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı. Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.
Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.
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İZMİR ÇEŞME YANGININDA SON DURUM NE?
İzmir’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana yayılan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor.
Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.MİR’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana yayılan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor.
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Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK'lar da yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi. Dün bölgede çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı açıklamada yangının elektrik hattından çıktığının değerlendirildiğini söyledi.
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Bakan Yerlikaya: 3 ilde 184 konut hasar gördü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ülke genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında, İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü." bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır. Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerler içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır."
Bilecik'te yangın kontrol altına alındıktan sonra 4 gün içinde konteyner alanlarının kurulumunun altyapısıyla tamamlanarak afetzedelerin konteynerlerine yerleştirilmeye başlandığını belirten Yerlikaya, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini sundu.