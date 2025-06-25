Açıklamada, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesisin çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı, sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayılması suretiyle çevre kirliliğine neden olunduğu ve tesiste atık depolanmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen atık depolamaya devam edildiğinin belirlendiği, bu nedenlerle belediyeye 1 milyon 869 bin 726 lira ceza verildiği bildirildi.