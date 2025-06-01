İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan İzmir halkına çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

Belediye ile sendika arasında uzlaşma sağlanamazken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay sosyal medya hesabı üzerinden İzmirlilere ve işçilere seslendi.

Tugay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili İzmir Halkı, sizi dayanışmaya çağırıyorum. Disk Genel İş Sendikası İzmir’de mantıklı hiçbir açıklaması olmayan bir grev sürecini, insanlarımızın günlük hayatını alt üst etme ve sağlıklarını bozmayı da göze alarak devam ettirme çabası içindedir. Bu esnada hem iş yapmaya çalışan arkadaşlarımız hem de belediye yöneticileri sık sık tehdit ve tacizlere maruz bırakılıyorlar. Bu baskı ve tehditlere boyun eğmem asla mümkün değildir. Grev bitsin diye çaba gösteriyorum, ancak makul olmayan, sorumsuzluk boyutunda taleplere kesinlikle “evet” diyemem.

“ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM, ARAÇLARIMIZI PAYLAŞALIM”

Grev öyle ya da böyle son bulacaktır. Dayatmalarla değil hukukla, siyasi ve idari sorumluluğumuzla İzmir adına gerekeni yapacağız. Bu süreç içinde; Şehrimize ve insanlarımıza sahip çıkmak adına, grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilemizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım. İzmir’in dayanışma kültürünü gösterelim.

CEMİL TUGAY’DAN İŞÇİLERE MAKUL TEKLİF ÇAĞRISI

Sevgili belediye çalışanları, grev hakkınıza sonuna kadar saygılıyım. Belediyenin daha fazla ücret ödeyebileceğine dair kanaatiniz varsa grev yapmaya devam edin. Ama, duyuyorum ki birçoğunuz mevcut durumdan yakınmakta. Sizlerin de yaşananlara anlam veremediğinizin farkındayım.

Kurmaya çalıştığım tek şey, mali disiplini olan bir belediye, kamu kaynağını doğru kullanan bir yönetim anlayışıdır; Hem İzmir’in hem çalışanlarımızın geleceği için bunu yapmak zorundayım. Burada görev size düşüyor. Lütfen sendika yetkililerinin makul tekliflerle gelmesi için elinizden geleni yapın, hepimiz için çok geç olmadan”