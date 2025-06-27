Güneş, deniz, aşk ve macera: Romantik ve eğlenceli tatil filmleri
Yaz geldi tatil sezonu açıldı. Tatile gidemeyenler için yaz ve tatil temalı filmleri sizler için derledik. Tek başınıza veya sevdiklerinizle izlerken güzel vakit geçirmenizi sağlayacak film önerileri...
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Kimi Avrupa sokaklarında aşkı buluyor, kimi lunaparkta hayatı tanıyor. İşte yazı iliklerinize kadar hissettirecek 10 film.
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1. ADVENTURELAND (2009)
1987 yazında üniversiteden yeni mezun olan James Brennan, mezuniyet sonrası hayalindeki Avrupa turunu planlar. Fakat ailesinin bu tatil için ona para veremeyeceğini öğrenir ve ailesi tarafından New Yok'ta bulunan 'Adventureland' isimli lunaparkta çalışmaya zorlanır. Ona dünyanın en kötü işi gibi gelse de Em Levin'in hayatına girmesiyle bu yaz düşündüğünden daha güzel geçecektir.
imdb puanı: 6.8/10
- 3
2. HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION (2018)
Yıllardır otelinden çıkmayarak iyice içine kapanmış Dracula'ya kızı Mavis sürpriz bir tatil ayarlar. Bu lüks ve sadece canavarların bulunduğu tatil gemisine ailenin diğer üyeleri ve Dracula'nın arkadaşları da gelmiştir. Geminin kaptanı Erika'ya aşık olan Dracula'nın keyfi yerindedir. Ancak bilmediği birşey vardır, Erika, Dracula'nın eski düşmanı Van Helsing'in varisidir ve Dracula'yı ve diğer canavarları yok etmenin planlarını yapmaktadır.
imdb puanı: 6.3/10
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- 4
3. BEFORE SUNRISE (1995)
Fransız yüksek lisans öğrencisi Celine ile Amerikalı Jesse, Budapeşte - Viyana treninde bir çiftin kavgası ile tesadüfen tanışırlar. Jesse, Celine'e, ertesi gün uçağa bineceğini ancak parası olmadığından sabaha kadar Viyana caddelerinde dolaşacağını söyler ve Celine'in kendisine eşlik etmesini ister. Viyana'da trenden inerler ve 14 saat boyunca hayatlarını derinden etkileyecek bir beraberliğe adım atarlar.
imdb puanı: 8.1/10
- 5
4. JUST GO WITH IT (2011)
Bekar olan Danny evli ama mutsuz olduğu yalanı ile tek gecelik bir çok ilişki yaşamıştır. Evlilik onun emniyet kemeridir. Ta ki hayatının aşkı Palmer ile karşılaşana dek... Katherine ile evli olduğu yalanını yutturmaya çalışan Danny, bir de çocukların devreye girmesi ile iyice zor durumda kalır.
imdb puanı: 6.4/10
- 6
5. EYVAH EYVAH 2 (2011)
Hüseyin babasını bulmuştur ve artık tek bir amacı vardır: Yeni arkadaşının da yardımıyla hayallerindeki kızla bir araya gelmek.
imdb puanı: 6.6/10
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- 7
6. SWEPT AWAY (2002)
Amber, 40 yaşında, güzel, zengin, şımarık ve bir o kadar da kibirli bir kadındır. Çocuk sahibi de olmayan Amber’ı hiçbir şey mutlu etmeye yetmez ki buna varlıklı ama pasif kocası, eczacılık dahisi Tony de dahildir. Bir gün Tony, Amber’ı özel bir yat gezisiyle Yunanistan’dan İtalya’ya götürür. Amber, balıkçı teknesinden bozma bir gemide yapılan ve pek de lüks olmayan bu otantik seyahatten pek etkilenmemiş gözükür. Hırsını geminin kaptanı Guiseppe’den almaya kadar verir ki Guiseppe de garip bir espri anlayışı olan genç bir balıkçıdır ve Amerikalı müşterilerinden ve özellikle de Amber’dan pek de hoşlanmamıştır. Ancak bir fırtına ikiliyi ıssız bir adaya atınca işler tersine döner.
imdb puanı: 3.6/10
- 8
7. FORGETTING (2008)
Müzisyen Peter, altı yılını televizyon yıldızı kız arkadaşı Sarah’ı idolleştirmekle geçirmiştir. Sarah’ın attığı her adımda yanında olmaya çalışır. O, Sarah’ın hem sevgilisi, hem asistanıdır. Ancak Sarah tarafından terk edilmesiyle birlikte kendisini yapayalnız bulur. Peter kendine gelebilmek için Hawaii’ye tatile gittiğinde hayatının en büyük kabusuyla karşı karşıya kalır. Eski sevgilisi ve erkek arkadaşı Aldous da aynı tatil köyünde kalmaktadır.
imdb puanı: 7.1/10
- 9
8. CALL ME BY YOUR NAME (2017)
Kuzey İtalya'da ailesiyle kırsal bir bölgede tatilde olan Elio günlerini kitap okuyarak, kız arkadaşı Marzia'ya zaman ayırarak geçirmektedir. Arkeoloji profesörü babasına çalışmalarında yardımcı olmak üzere oraya gelen Amerikalı doktora öğrencisi Oliver, Elio'nun hayata bakışını tamamen değiştirir. 1983 yazı, Elio'nun hiçbir zaman unutmayacağı bir yaz olacaktır.
imdb puanı: 7.8/10
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- 10
9. CRAZY RICH ASIANS (2018)
New Yorklu Rachel Chu, uzun zamandır Nick Young ile birliktedir. Rachel, Nick’in en yakın arkadaşının düğününde sevgilisine eşlik etmek için Singapur’a gider. Genç kadın Asya’ya ilk defa gidecek olmaktan oldukça heyecanlıdır fakat bir yandan da büyük bir stres altındadır. Singapur’da Nick’in ailesi ile tanışacak olmaktan endişe duyan Rachel, bu sırada sevgilisi ile ilgili bilmediği şeyler öğrenir.
imdb puanı: 6.9/10
- 11
10. 50 FIRS DATES (2004)
Dr. Henry Roth, Hawaii'nin ünlü playboylarından birisidir. Fakat Lucy ile tanışınca farklı duygular hissetmeye başlar. Kalbini çalan bu kadının dünyada çok az rastlanan bir rahatsızlığı vardır. Her gün bir önceki gün yaşadıklarını unutarak uyanan Lucy, sürekli yenilenen bir hafıza kaybı yaşamaktadır. Henry her yeni günde yeniden kendisini tanıtmak ve yeniden kendisinden etkilenmesini sağlamak zorundadır. Bu durum Henry'nin işini zorlaştırmanın yanında, aslında daha da fazla bağlanmasına sebep olacaktır.
imdb puanı: 6.8/10
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