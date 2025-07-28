İzlanda Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? İzlanda’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +354 İzlanda’nın uluslararası telefon kodu +354’tür. Yurt dışından İzlanda’ya arama yapılırken bu kodun başa yazılması gerekir. İzlanda’da alan kodu sistemi yoktur; yani ülke genelinde sabit ve mobil telefon numaraları doğrudan 7 haneli olarak kullanılır. Örneğin bir İzlanda numarası +354 XXX XXXX şeklindedir. Telekomünikasyon altyapısı modern olup, hem sabit hatlar hem de mobil iletişimde yüksek kalite sağlanmaktadır. Ülkede Vodafone Iceland, Síminn ve Nova gibi başlıca mobil operatörler hizmet vermektedir.

Plaka Kodu: Harf ve Rakam Kombinasyonları İzlanda’da araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plaka sisteminde genellikle üç harf ve üç rakam kombinasyonu kullanılır (örneğin ABC 123). Plakalar standart ölçülerde olup, araçların tescil ve kimlik bilgilerini taşır. Ülke içinde plaka renklerinde veya kodlarında bölgesel bir farklılık bulunmaz. Resmi ve diplomatik araçlar için ise özel plaka tasarımları ve renkler uygulanabilir.

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İzlanda’da plakalar, aracın türüne göre sınıflandırılır; örneğin kiralık araçlarda ve ticari araçlarda farklı renk ya da işaretler bulunabilir. Ancak genel kullanımda standart beyaz plaka sistemi geçerlidir.

Para Birimi: İzlanda Kronu (ISK) İzlanda’nın resmi para birimi İzlanda Kronu’dur (Icelandic Króna), uluslararası kodu ISK ile gösterilir. Ülke, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) üyesi olmasına rağmen Euro’yu resmi para birimi olarak kabul etmemiştir. İzlanda Kronu, hem madeni para hem de banknot olarak tedavüldedir ve günlük ekonomik faaliyetlerde yaygın şekilde kullanılır. Bankacılık sektörü gelişmiştir ve para politikaları İzlanda Merkez Bankası tarafından yürütülür. Döviz kurları zaman zaman dalgalanma gösterse de, kron ülkede stabil para birimi olarak kabul görür. İnternet Alan Adı Uzantısı: .is İzlanda’nın ülke kodu internet alan adı uzantısı “.is” şeklindedir. Bu uzantı, İzlanda’da faaliyet gösteren resmi kurumlar, işletmeler, organizasyonlar ve bireyler tarafından kullanılır. “.is” uzantısı, uluslararası alanda İzlanda’yı temsil eden dijital bir kimliktir. Alan adı kayıtları ISNIC (Icelandic Internet Foundation) tarafından yönetilir. İzlanda’da internet altyapısı güçlüdür ve özellikle yüksek hızlı internet erişimi yaygındır. Dijital teknolojiler ve online hizmetler ülke ekonomisinde önemli yer tutar.

İzlanda, coğrafi izolasyonuna rağmen modern ve gelişmiş iletişim sistemleri ile dikkat çeker. +354 telefon kodu, standart plaka sistemi, İzlanda Kronu para birimi ve .is internet alan adı uzantısı, ülkenin teknik ve ekonomik yapısının temel bileşenleri arasında yer alır. Bu unsurlar, İzlanda’nın hem iç işleyişinde hem de uluslararası bağlantılarında etkin rol oynar.

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