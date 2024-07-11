İzel sevgilisi Hakan Verbiç ile Çeşme'de - Magazin haberleri

İzel sevgilisi Hakan Verbiç ile Çeşme'de - Magazin haberleri

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Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile aşk yaşayan şarkıcı İzel, sevgilisiyle birlikte Çeşme'nin yolunu tuttu.

İzel ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Hakan Verbiç, sevgilisiyle olan öz çekimi sosyal medya hesabından yayımladı.

İzel'in bir uygulamayla fotoğrafta, kendini bir hayli genç gösterdiği dikkatlerden kaçmadı.

İzel de aynı kareyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.