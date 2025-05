İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün vatandaşlarımız, en temel gıda alışverişini dahi kredi kartı ile yapıyor. Çarşıda pazarda para dönmüyor. Üretici dövizden, krediden, finans mekanizmalarından mahrum; tüketici ise kart ve kredi kartının altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Bu sadece üretim maliyetlerinden kaynaklı bir batak değildir. Piyasa güvenliği yoktur, öngörülebilirlik yoktur. Ekonomi, bir faiz döngüsünün içerisine hapis durumda" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "Şimdi PKK'yı alenen Cumhur İttifakı'na katarken, Meclis'teki grubu olan siyasi partiyi İmralı'nın postacısı yaparken aklıma yıllarca dilinizden düşürmediğiniz kelimeler geliyor; 'Terörle aranıza mesafe koyun, Türkiye partisi olun.' Hepiniz terörle aranıza öyle bir mesafe koydunuz ki mesafe sıfıra indi. İşte o sıfır noktasında terör yok; çünkü mesafe yok. Mesafe yoksa terör yok. İşte hepiniz Türkiye'nin partisi oldunuz. Yeni Türkiye'nin partileri, Cumhuriyetsiz Türkiye'nin partilerisiniz. Sizin zihninizde Cumhuriyet yok, elbette onun vatandaşı da yok. Öğretmen 'atanamıyorum' diyor, 'uçağımız göklerde' diyorsunuz. Üniversiteli 'kalacak yerim yok' diyor, 'Suriyelileri koruyup kollayacağız' diyorsunuz. Millet sokaklarda 'hukuk' diye feryat ediyor, 'en büyük adalet sarayını biz yaptık' diyorsunuz. Kürt çocuğu da Türk çocuğu da 'açım' diyor; bunlar PKK ile açılım peşine düşüyor. İşçi, memur, emekli senelerdir sorunlarına çözüm bekliyor, siz teröristlere çözüm üretiyorsunuz" dedi.

'HER İKİ KİŞİDEN BİRİ AĞIR BORÇ ALTINDA'

Bankalar Birliğinin geçen hafta kredi borçlarını açıkladığını anımsatan Dervişoğlu, "Türkiye'de 42 milyon vatandaşımızın kredi borcu var. Bu nüfusun yarısı demek. Her 2 kişiden 1'inin ağır borç altında inlemesi demek. 86 milyonluk Türkiye'de, her bir vatandaşımıza 100 bin liranın üzerinde borç düşüyor demek. Her bir vatandaşımız artık 5 asgari ücret tutarında borçlu demek. Bugün vatandaşlarımız, en temel gıda alışverişini dahi kredi kartı ile yapıyor. Çarşıda pazarda para dönmüyor. Üretici dövizden, krediden, finans mekanizmalarından mahrum; tüketici ise kart ve kredi kartının altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Bu sadece üretim maliyetlerinden kaynaklı bir batak değildir. Piyasa güvenliği yoktur, öngörülebilirlik yoktur. Bugün malını satan ya da ihraç eden yarın stoğunu nasıl yerine koyacağını bilemiyor. Ekonomi, bir faiz döngüsünün içerisine hapis durumda. İş bilmezliklerine yüce kitabımızı, Kuran'ı alet ederek 'Nas' dediler, 'faizi sıfırlıyoruz' dediler. Bu tezgahla da bir avuç adı meçhul; ama meşrebi belli kodamanların banka hesaplarının sonuna yeni sıfırlar eklediler" dedi.