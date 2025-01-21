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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı | Son dakika haberleri

        İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı

        İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye katılan Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:27
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        Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı
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        İYİ Parti'den istifasını açıklayan Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" demişti. İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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