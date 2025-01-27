İvme Ölçer Nedir? İvme Ölçer Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

Çeşitli alanlarda kullanılan ivme ölçer yüksek hassasiyete sahip aletlerdir. Pek çok işe yarayan bu alet akıllı telefonlardan tutun hava yastıklarına kadar pek çok farklı alanda kullanılır. Peki ivme ölçer ne işe yarar? Nasıl çalışır? İşte bu soruların cevapları tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edebilirsiniz…

İVME ÖLÇER NEDİR?

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İvme ölçer, şok ve titreşimi ölçmeye yarayan bir alettir. Peki ivme ölçer nedir? Bir kütlenin ivmesini ölçmek amacıyla kullanılan bir cihaz olan ivme ölçer, içerisinde bulunan konumlandırılmış kütlenin değişken konumundan faydalanarak sonuç verir. Yüksek bir hassasiyete sahip olan bu alet füze, gemi, uçak ve denizaltılarda bulunan navigasyon sistemlerinde kullanılan temel parçalardan biridir. Bunun yanı sıra cihazların titreşimini kontrol ederek oluşan bu titreşimin uygun aralıkta olup olmadığını kontrol eder.

İVME ÖLÇER NE İŞE YARAR?

“İvme ölçer ne işe yarar?” sorusu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi isteyen pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. İvme ölçer pek çok farklı işleve sahip olan işlevli bir cihazdır. İvme ölçerler titreşim, şok, hareket, sismik, güç ve eğimi ölçmeye yarar. İvme ölçerin ne işe yaradığı şu şekilde sıralanabilir;

Dosya ve okuma hasarı oluşturmaz.

Dizüstü bilgisayarlarda sabit diskleri hasarlardan korumak için kullanılır.

Cihazların dünyaya göre eğildiği açıyı gösterir.

Otomobillerde çarpma yerini tespit ederek hava yastıklarının açılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Cihazın hızını anlayarak nasıl hareket ettiğini inceler.

Nesnenin ne yöne doğru hareket ettiğini, düşüp düşmediğini belirler.

İVME ÖLÇER NASIL ÇALIŞIR?

İvme ölçerler pek çok farklı yöntem ile çalışır. Peki ivme ölçer nasıl çalışır? Küçük bir cihaz olan ivme ölçerler karmaşık bir yapıya sahipmiş gibi görünen ancak oldukça basit bir devre yapısına sahip aletlerdir. Bu nedenle ivme ölçerler birçok farklı yöntemle çalışabilir.

İVME ÖLÇER İLE TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

İvme ölçerler günlük hayatta pek çok alanda kullanılan cihazlardır. Peki, ivme ölçer ölçümü nasıl olur. İşte ivme ölçer ile titreşim ölçümü hakkındaki detaylar… İvme ölçerler motor ve makineler gibi çeşitli yapılardan gelen titreşimleri ölçülmesine ve bu titreşimlerin neye neden olduğunu gösterir.

İVME ÖLÇER KULLANIM ALANLARI İvme ölçer geniş bir kullanım alanına sahip olan işlevli bir alettir. İşte ivme ölçer kullanım alanları… İvmeyi ölçmeyi yarayan bu küçük cihaz akıllı telefon ve tabletlerde, otomotiv sektöründe, sağlık alanında, endüstride, havacılık ve uzay sektöründe kullanılmaktadır. İvme ölçerler navigasyon sistemlerinde ve teknolojik cihazlarda titreşim engelleyici olarak kullanılır. Neredeyse her alanda kullanılan bu cihaz birçok cihaz ve sistem için gerekli olan bir alettir. İVME ÖLÇER ÇEŞİTLERİ İvme ölçerler pek çok farklı çeşide sahip olan cihazlardır. Bir ivme ölçer seçerken dikkat edilmesi gereken birçok faktör bulunur. Buna göre bir ivme ölçer seçerken dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekilde sıralanabilir; Duyarlılık,

Genlik aralığı,

Zemin izolasyonu,

Bant genişliği,

Düşük frekans aralığı,

Gürültü seviyesi,

Ağırlık,

Kablo gürültüsü,

Sıcaklık aralığı,

Zemin döngüleri,

TEDS uyumluluğu Peki ivme ölçer çeşitleri nelerdir? Üç temel ivme ölçer çeşidi bulunur. Bu ivme ölçer çeşitleri şu şekildedir; Piezorezistif ivme ölçeler: Gerilmeleri ölçen bir sensör olan gerinim ölçere benzer bir çalışma prensibine sahip olan piezorezistif ivme ölçeler harici bir kuvvetin etkisi altında şekil değiştirerek dirençte değişime yol açan piezorezistif malzeme kullanılarak yapılan ivme ölçer çeşididir. Ortam sıcaklığında oluşan değişikliklere karşı dirençli bir çalışma prensibine sahip olan bu ivme ölçerler zayıf sinyalleri algılamakta zorluk çeker.

Piezoelektrik ivme ölçerler: Titreşim seviyelerini ölçmek için en yaygın kullanılan ivme ölçer çeşitlerinden biri olan bu cihazlar makine ve ekipmanların arızalarını tespit etmek ve kontrol etmek amacıyla kullanılır. Bu cihazlar ivmenin etkisiyle direnç değiştirmez fakat elektrik gerilimi üretir.

Diğer ivme ölçerler: Bu ivme ölçer çeşitleri arasında titreşimleri ölçmek amacıyla yaygın olarak kullanılan IEPE yapıları bulunur.

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