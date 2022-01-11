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Ivana Sert: Canım kocam iyi ki varsın!

Modacı Ivana Sert, geçtiğimiz ay evlendiği eşi Sezer Dermenci'nin doğum gününü oğlu Ateş Sert ile birlikte kutladı. Geceden fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Sert, "Canım kocam iyi ki varsın!" ifadelerini kullandı

11.01.2022 - 13:08 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Modacı Ivana Sert (42), bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştı. Çift, geçtiğimiz ay Maldivler'de hayatlarını birleştirmişti.

  • "CANIM KOCAM İYİ Kİ VARSIN"

    Sade bir törenle mutluluğa "Evet!" diyen ikiliden Sert, yeni yaşına basan eşinin doğum gününü kutladı. Yurdal Sert ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Ateş ve eşiyle objektif karşısına geçen Ivana Sert, o anları ölümsüzleştirdi.

    Ivana Sert, gönderisine, "Benim hayatım... Doğum günün kutlu olsun canım kocam, iyi ki varsın hayatımızda. İyi ki bizimlesin..." notunu düştü.

  • "ONU İLK GÖRDÜĞÜMDE ANLAMIŞTIM"

    Mutluluklarını gazetecilerle paylaşan ikiliden Ivana Sert, "Sezer'i ilk gördüğümde evleneceğimi anlamıştım. O kadar emindim. Çok romantik bir şekilde evlilik teklifi yaptı. Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi, kocam hayalimi gerçekleştirdi." demişti.

  • "KIZIM OLSA TÜRKİYE'NİN STİL İKONU OLUR"

    Bir kız çocuğu fikrine de sıcak baktığını açıklayan ünlü modacı, "Oğlum Ateş'ten sonra bir kız da kulağa hoş geliyor. Kızım olsa Türkiye'nin stil ikonu olur." şeklinde konuşmuştu.

  • "EVLİLİK SÖZLEŞMESİ" SORUSUNA YANIT

    Daha önce "Evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Sert, "Bizde her şey açık, önemli olan aşk..." ifadelerini kullanmıştı. Ivana Sert, ardından, "Yavrum sen ne diyorsun?" diyerek, topu sevgilisine atmıştı.

    Sezer Dermenci ise, "Önemli olan aşk, gerisi hikaye..." sözleriyle Sert'e destek çıkmıştı.

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