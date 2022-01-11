"SONUÇTA BU SENİN EVLADIN"

Sert, eski eşinin "İşlerim yolunda gitmiyor." şeklindeki savunmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız. Ben az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin yani.

Ben çocuğum için çalışıyorum ömrümü veriyorum, herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu, eşine vermiyorsun zaten nafakayı çocuk için veriyorsun.