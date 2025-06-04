Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Ivan Mance: Romulo için rekor bir teklif aldık - Göztepe Haberleri

        Ivan Mance: Romulo için rekor bir teklif aldık

        Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcunun Romulo'ya teklifler geldiğini belirterek, "Göztepe tarihine bakarsak Romulo için rekor bir transfer teklifi aldık. Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Romulo için rekor bir teklif aldık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadyumu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hem takımın durumuyla alakalı hem de transfer dönemiyle alakalı konuşan Mance, Romulo’nun transfer sürecine de değindi.

        Brezilyalı futbolcu Romulo’nun gösterdiği performansla ilgi odağı olduğunu vurgulayan Mance, "Kendisiyle ilgili aslında biz çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz ama kesinlikle bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak. Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli olursa o zaman ayrılabilir. Dediğim gibi rekor bir transfer teklifi zaten aldı. Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi. Belirlediğimiz bonservis olmadığı sürece kendisi bizimle kalacak" dedi.

        REKLAM

        "İSMAİL KÖYBAŞI EN İYİ TRANSFERİMİZDİ"

        3 senelik görevleri boyunca yaptıkları en iyi transferin İsmail Köybaşı olduğunu söyleyen Ivan Mance, "Çünkü o an gerçekten kulüpte üzüntü vardı, takım küme düşmüştü. Herkes kulüpten uzaklaşıyordu. Modern dünyanın mantığına göre milli takımda yıllarca oynamış, o sezon Trabzonspor’da şampiyon olmuş, 10 Süper Lig takımından teklifler almış bir oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Gerçekten o isimleri, kulüpleri ve parayı bir yana koydu. Kendisine sunulan projeye öncelik verdi. Hepimize yardım etti, herkesi yukarı çekti. Söylediği her şey gerçek oldu. İsmail muhteşem bir adam ve kesinlikle en iyi transferimiz. Zaten kendisi belirtiyor, taraftarımız da farkındadır İsmail Göztepe’yi her şeyin önüne koyuyor. İsmail’e 1 yıl daha kalmasını teklif ettik" şeklinde konuştu.

        "BİZİM TRANSFER STRATEJİMİZ BELLİ"

        Transfer stratejileri hakkında ise Mance, "Bizim stratejimizi herkes biliyor. Yaz döneminde ne olursa olsun, Romulo ya da Dennis'i büyük paralara satsak da bizim stratejimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Göztepe’ye hizmet edecek, savaşacak, kendisini geliştirecek ve başarıya aç oyuncular tercih edeceğiz. Biz Göztepe’yi başarıya ulaştıracak yolun bu olduğunu düşünüyoruz. Bizden kesinlikle kimse 37 yaşının üzerinde futbol efsanesi beklemesin. Bizim çok başka fikirlerimiz var. Taraftarlarımız bize sonuna kadar güvensin. Taraftarlar yapacağımız isimleri bilmeyebilirler ama belirli bir süre oynadıklarında bu oyuncular Avrupa tarafından fark edilecek oyuncular olacak" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Habertürk Anasayfa