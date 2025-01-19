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        Haberler Bilgi Ekonomi İUP maaşları ne zaman yatacak, yattı mı? Zamlı İUP maaşı ödeme tarihi ile ocak 2025 İUP maaşı ne zaman yatacak?

        Zamlı İUP maaşı ödeme tarihi: İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

        İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan ödemeler, yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. İŞKUR'un belirlediği takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılan İUP maaşları, 2025 yılına girilmesiyle birlikte yeniden güncellendi. Bu kapsamda, "Ocak ayı İUP maaşları hesaplara geçti mi, ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte zamlı İUP ödemelerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:56
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        • 1

          Yeni yıla girilmesiyle birlikte İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Özellikle yeni yıl zamları sonrası maaş artışı alan vatandaşlar, İUP ödemelerinin ne kadar olduğunu ve hesaplara ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Ocak ayı ödemeleri yattı mı, artışlar maaşlara nasıl yansıdı? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...

        • 2

          ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?

          İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellendi.

        • 3

          İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

        • 4

          İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

          • Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

          • Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

          • İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

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