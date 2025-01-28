İTO çalışma saatleri 2025: İstanbul Ticaret Odası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ticari kurum ve kişilerin işlemlerinin yürütüldüğü kurum, dünyanın en büyük odalarından biri olarak kabul edilir. İstanbul’da faaliyet gösteren kurumun Eminönü’nde merkezi vardır. Faaliyetlerini çoğunlukla bu merkezde gerçekleştirir. Bu nedenle birçok kişi, bu merkezin çalışma saatleri konusunda bilgi sahibi olmak ister. Peki İstanbul Ticaret Odası kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

İTO ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

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İTO çalışma saatleri 2025 yılında da güncel olarak sunulmuştur. İstanbul Ticaret Odası, hafta içi zamanlarda hizmet verir. Saat 09.00 itibarıyla mesaiye başlayan kurum, 17.30 itibarıyla kapanır. Çalışma saatleri şöyledir;

● Hafta içi: 09.00 - 17.30

● Öğle arası: 12.30 - 13.30

● Hafta sonu: Cumartesi ve pazar kapalı

İstanbul Ticaret Odası, hafta sonları hiçbir şekilde hizmet vermez. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramı dönemleri de tatil günleridir. 15 Temmuz, 29 Ekim, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 1 Ocak gibi resmi tatil günleri de İTO kurumunun kapalı olduğu zamanlara denk gelir.

İSTANBUL TİCARET ODASI KAÇTA KAPANIYOR?

Bu noktada internet üzerinde birçok kullanıcı, “İstanbul Ticaret Odası kaçta kapanıyor?” sorusunun yanıtlarını araştırır. Eminönü merkezli olarak hizmet veren kuruma işlerinizi halletmek üzere gitmek istiyorsanız kapanış saatini dikkate almanızda fayda vardır. İTO, çok olağanüstü durumlar olmadıkça 17.30 saati ile birlikte kapanır.

İSTANBUL TİCARET ODASI KAÇTA AÇILIYOR?

Peki İstanbul Ticaret Odası kaçta açılıyor? Özel sektör kapsamında hizmet veren İTO, mesai saatleri boyunca birçok kişiye kesintisiz hizmet verir. Başvuru yapan kişilerin çeşitli işlemler için geldiği İTO’nun açılış saati ise 09.00 olarak belirlenmiştir. Öğle arası saatlerinde tatile girdikten sonra yeniden hizmete başlayan kurum, 12.30 ile 13.30 arasında bir süreliğine hizmetine ara verir. Bu süre zarfında memurlar öğle yemeği yemeye çıkar.

İTO CUMARTESİ AÇIK MI?

Peki İTO cumartesi açık mı? Hafta içi her gün ziyarete açık olan İstanbul Ticaret Odası, belirli saatler boyunca kesintisiz hizmet sunar. Ancak bu kurumun hafta sonu çalışma saatleri bilgisi yoktur. Çünkü İTO hafta sonları hizmet vermez. Cumartesi ve pazar günlerinde kapalıdır.

İTO RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI? Bu noktada akıllara “İTO resmi tatillerde açık mı?” sorusu da gelmiş olabilir. Hafta sonu hizmet vermeyen İstanbul Ticaret Odası, resmi tatillerde de hizmet vermez. Dini bayramlarda açık olmayan kurum, aynı şekilde resmi tatil günlerinde de kapalıdır. Yani 30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim gibi özel günlerde de İTO açık değildir ve çalışanlardan hizmet vermek mümkün değildir. İTO NEDİR? İTO, 800 bini aşkın üyesiyle öne çıkan, dünyadaki en köklü ticaret odalarından biridir. Genel görevleri; küçük sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin yaygınlaşmasıdır. Yurt dışında yeni pazarlar geliştirmek için çeşitli faaliyetler yürütür. İstanbul Ticaret Odası, aynı zamanda iş dünyasının gelişmesini engelleyen faktörleri keşfederek bunları kaldırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur. İSTANBUL TİCARET ODASI FAALİYETLERİ NELER? İstanbul Ticaret Odası faaliyetleri şunlardır; ● Ticari faaliyetleri desteklemek: Ticaretin gelişmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunmak, buna yönelik fuar ve etkinlik düzenlemek. ● Üye hizmetleri sağlamak: Üyelere hukuki ve mali anlamda destek sağlamak. ● Bilgilendirme yapmak: İstanbul Ticaret Odası, üyelerin daha bilgili olması için çeşitli eğitimler düzenler. ● Ticaretin gelişmesi adına çeşitli faaliyetlerde bulunmak. ● İstanbul’un ekonomik stratejilerini belirlemek için çeşitli yerlerle iş birliğinde bulunmak. İTO İŞLEVLERİ ● İTO, iş sahiplerinin işlemlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırma işlevine sahiptir. ● Meslek ahlak ve dayanışmasını korumaya yardımcı faaliyetlerde bulunur. ● Ülke ekonomisinin ve kalkınmasının sağlanması için çeşitli işlemler yapar. ● Değişim yaratma amaçlarıyla özel, kamu, toplumsal ve bilimsel kuruluşla iş birliğinde bulunur ve ortak amaç için çalışır.

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