İtalyanlar duyurdu: Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
Beşiktaş'ta beklentiyi karşılayamayan İtalyan golcü Ciro Immobile için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Milan ve Fiorentina'nın yıldız golcü için devrede olduğu aktarıldı. İşte detaylar...
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta ayrılıkların yaşanması da gündemde.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar için sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Corriere dello Sport'un haberine göre Milan ve Fiorentina, Beşiktaş'ta istediğini bulamayan İtalyan forveti transfer etmek için girişimlere başladı.
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Fiorentina'nın Immobile'yi transfer etmek için yoğun çaba harcadığı fakat Milan'ın da eski Laziolu yıldızla ilgilenmesi sebebiyle transferde beklemeye geçildiği aktarıldı.
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Corriere dello Sport'ta yer alan haberin detayında Immobile'nin menajeri Sommella'nın geçtiğimiz günlerde Milan'la görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.
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Haberde Immobile'nin Beşiktaş'la yılda 6 milyon euro kazandığı sözleşmesinin devam ettiği fakat siyah-beyazlıların transfere izin vereceği kaydedildi.
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Fiorentina'nın Immobile'ye 2 yıllık sözleşme önerdiği ve Beşiktaş'la anlaşma sağlanması halinde Immobile'yi transfer etme konusunda istekli oldukları aktarıldı.
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Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Ciro Immobile 19 gol atarken 4 asist yaptı.
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