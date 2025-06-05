İtalyanlar duyurdu: Jose Mourinho, Inter'in adayları arasında!

DİĞER ADAYLAR; FABREGAS, VIERA VE CHIVU

İtalyan ekibi, Inzaghi'nin ayrılığının ardından gündeme ilk olarak Como Teknik Direktörü Francesc Fabregas'ı almıştı. Ancak Como'nun İspanyol teknik adamı bırakmak istemediği yazıldı. Como'nun Fabregas'ı bırakmak istememesi nedeniyle bu operasyonun Inter için zor olduğu ifade edildi.

Inter'de teknik direktörlük koltuğu için Genoa'nın hocası Patrick Vieira ve Parma'nın çalıştırıcısı Cristian Chivu da gündeme geldi.