İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan kanata Noah Okafor hamlesi!
Gelecek sezon kanat transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlıların, Milan'ın futbolcusu Noah Okafor'u gündemine aldığı belirtildi
- 1
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.
- 2
Siyah-beyazlılar, hücum hattına takviye yapmak için Milan'da forma giyen İsviçreli forvet Noah Okafor'u gündemine aldı.
- 3
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Milan'ın futbolcusu Noah Okafor'u kadrosuna katmak istiyor.
-
- 4
Haberde, bu sezon Napoli'de kiralık forma giyen Okafor'un 23.5 milyon Euro'luk bonservisi olduğu ve mavi-beyazlıların bu bedeli ödemeyeceği bildirildi.
- 5
Öte yandan Milan'ın 2023'te 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı İsviçreli için, bu bedelin altında bir ücretle serbest bırakmak istemediği vurgulandı.
- 6
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli'ye kiralanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 21 maçta 595 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asist kaydetti.
-