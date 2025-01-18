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        Haberler Gündem Güncel İtalyan gezgin, imamın misafirperverliğini hayranları ile paylaştı | Son dakika haberleri

        İtalyan gezgin, Düzce'de imamın misafirperverliğini hayranlarıyla paylaştı

        Dünyayı gezmek üzere İtalya'dan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce'de bahçesinde çadır kurmak istediği camide imamın misafirperverliğine hayran kaldı. Camide 4 gece konaklayan Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüzbinlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:46
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        İtalyan gezgin, imamın misafirperverliğini hayranları ile paylaştı
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        Dünyayı gezmek üzere İtalya'dan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce'de bahçesinde çadır kurmak istediği camide imamın misafirperverliğine hayran kaldı.

        Dünya turu kapsamında yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Guarrera, Düzce'den geçtiği sırada hava muhalefeti nedeniyle merkez ilçeye bağlı Kirazlı Köyü Camisi'nin bahçesine sığındı.

        Cami imamı Hilmi Yılmaz ile karşılaşan Guarrera, caminin bahçesine çadır kurarak dinlenmek istediğini söyledi. Guarrera'nın kıyafetlerinin ve ayakkabılarının ıslak olduğunu gören Yılmaz, cemaatle istişare ederek gezgine cami içerisinde kalabileceğini iletti.

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        Camide 4 gece konaklayan Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüzbinlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

        "TÜRK KÜLTÜRÜ VE İSLAM DİNİNİN DEĞERLERİNDEN"

        Hilmi Yılmaz, misafirperverliğin Türk kültürünün ve İslam dininin önemli manevi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Cami bahçesinde çadır kurmak isteyen İtalyan gezgini, hava muhalefeti nedeniyle cemaatle istişare sonucu cami içerisinde misafir ettiklerini anlatan Yılmaz, "Gezginin ıslanıp çamurlanan ayakkabılarını temizlemek için şadırvana götürdüm. Ayakkabılarını silerken ayağında terlikle yanıma geldi. Beni öyle görünce çok şaşırdı. 'Olmaz, yapma' dedi. 'Sen misafirsin, baş tacısın' dedim" diye konuştu.

        Yılmaz, gezgine evden getirdiği yemeği ikram ettiğini belirterek, "Yatsı namazına 15-20 dakika kala Kur'an-ı Kerim okumak için camiye geldim. Ben Kur'an okurken oturduğu yerden kalkıp ikinci safa kadar geldi. Aynı namaz kılar gibi huzurlu şekilde tilaveti dinledi" dedi.

        Gezinin misafirperverliğinden etkilendiğini belirtmesi üzerine kendisine İslam'dan bahsettiğini dile getiren Yılmaz, "Bundan da çok etkilendi. Sonrasında isim muhabbeti oldu. Benim ismim Muhammed Hilmi, 'Seninki ne?' diye sordum. O da 'Nicolo' dedi. Ben de şakayla karışık, 'Nicolo olmaz, Muhammed Nicolo olsun' dedim. Güldü ve 'Benimkisi İbrahim Nicolo olsun. Kelimeişehadet getirdik, o da tekrar etti. Misafirliğin hakkını verdi. Biz de elimizden geldiğince ilgilenmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

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        #Düzce Haberleri
        #İtalyan gezgin
        #İMAM
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