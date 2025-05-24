A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB FIVB Milletler Ligi (VNL) öncesi hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. AIA AeQuilibrium Kupası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, önceki gün Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ikinci maçına ev sahibi İtalya karşısında çıkacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, İtalya-Türkiye voleybol maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…