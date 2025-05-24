İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. hazırlık maçında!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda AIA AeQuilibrium Kupası'na katılan Filenin Sultanları, organizasyondaki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırıyor. Milliler, İtalya'nın Modena kentinde gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, İtalya-Türkiye voleybol maçı saati ve canlı yayın kanalı...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB FIVB Milletler Ligi (VNL) öncesi hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. AIA AeQuilibrium Kupası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, önceki gün Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ikinci maçına ev sahibi İtalya karşısında çıkacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, İtalya-Türkiye voleybol maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…
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İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-İtalya voleybol maçı, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yani bugün saat 21.00'de başlayacak.
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İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, dijital platform Max üzerinden yayınlanacak.
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FILENIN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI 2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında AIA AeQuilibrium Kupası'na katıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli takım, 23-25 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Modena kentinde düzenlenen organizasyonda Almanya, İtalya ve Hollanda ile karşılaşacak.
23 Mayıs Cuma 17.30 | Almanya - Türkiye (1-3)
24 Mayıs Cumartesi 21.00 | İtalya - Türkiye
25 Mayıs Pazar 15.00 | Türkiye - Hollanda
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FİLENİN SULTANLARI KAMP KADROSU
PASÖR: Dilay Özdemir, Elif Şahin
ÇAPRAZ: Aleksia Karutasu
SMAÇÖR: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
ORTA OYUNCU: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
LİBERO: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
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