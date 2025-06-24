TÜRKİYE, İTALYA'YA KARŞI 7 RESMİ MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Ay-yıldızlılar, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak.

Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 kez karşılaştığı rakibini 64-59, 63-55 ve 80-61'lik skorlarla mağlup etti.

İtalya ile 2013, 2015 ve 2017'de düzenlenen şampiyonalarda da karşılaşan milliler, bu maçları ise 66-46, 50-44 ve 54-53 kazandı.