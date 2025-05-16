Parma- Napoli maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda İnter ile kıyasıya bir rekabetin içine giren Napoli, karşılaşma öncesinde 78 puanla zirvede yer alıyor. Napoli kalan iki lig maçını kazanması durumunda İtalya Serie A'da şampiyon olacak. Peki, "Parma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...