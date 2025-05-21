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        -2
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 37. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 37. haftanın görünümü

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 37. hafta geride kaldı. Juventus, Napoli ve Milan haftayı galibiyetle kapattı. Inter ise puan kaybına uğradı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 37. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 37. haftanın sonuçları
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        İtalya Serie A Ligi'nin 37. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Cagliari ve Venezia mücadele etti.

        Cagliari, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Venezia'yı 3-0 mağlup etti.

        Juventus, sahasında Udinese'yi ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 67 puana yükseldi, Udinese ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Inter, rakibi Lazio'nu eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Inter bu maçtan sonra puanını 78'e yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.

        Milan'ı deplasmanda mağlup eden Roma, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, Milan ise evindeki yenilgi sonrası 60 puanda kaldı.

        Napoli, deplasmandaki maçında Parma'a karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Parma 33 puana ulaşırken Napoli ise 79 puana yükseldi.

        Atalanta, 37. haftada oynanan mücadelede Genoa'yı 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Atalanta böylece 74 puana yükseldi. Atalanta'yı ağırlayan Genoa ise 40 puanda kaldı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Verona, rakibi Como'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Fiorentina, evindeki mücadelede rakibi Bologna'yı 3-2 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Lecce, rakibi Torino takımını 1-0 geçmeyi başardı.

        Empoli, deplasmanda Monza'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 37. Haftanın Sonuçları
        17.05.2025 21:45
        Genoa
        2
        Atalanta
        3
        İY(1-0)
        18.05.2025 21:45
        Parma
        0
        Napoli
        0
        İY(0-0)
        18.05.2025 21:45
        Roma
        3
        Milan
        1
        İY(1-1)
        18.05.2025 21:45
        Hellas Verona
        1
        Como
        1
        İY(0-1)
        18.05.2025 21:45
        Fiorentina
        3
        Bologna
        2
        İY(1-0)
        18.05.2025 21:45
        Lecce
        1
        Torino
        0
        İY(0-0)
        18.05.2025 21:45
        Inter
        2
        Lazio
        2
        İY(1-0)
        18.05.2025 21:45
        Juventus
        2
        Udinese
        0
        İY(0-0)
        18.05.2025 21:45
        Monza
        1
        Empoli
        3
        İY(1-0)
        18.05.2025 21:45
        Cagliari
        3
        Venezia
        0
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 37. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		37 23 10 4 79 30
        2
        Inter
        		37 23 9 5 78 42
        3
        Atalanta
        		37 22 8 7 74 42
        4
        Juventus
        		37 17 16 4 67 22
        5
        Roma
        		37 19 9 9 66 19
        6
        Lazio
        		37 18 11 8 65 13
        7
        Fiorentina
        		37 18 8 11 62 18
        8
        Bologna
        		37 16 14 7 62 12
        9
        Milan
        		37 17 9 11 60 16
        10
        Como
        		37 13 10 14 49 -1
        11
        Torino
        		37 10 14 13 44 -4
        12
        Udinese
        		37 12 8 17 44 -14
        13
        Genoa
        		37 9 13 15 40 -14
        14
        Cagliari
        		37 9 9 19 36 -14
        15
        Hellas Verona
        		37 9 7 21 34 -33
        16
        Parma
        		37 6 15 16 33 -15
        17
        Empoli
        		37 6 13 18 31 -25
        18
        Lecce
        		37 7 10 20 31 -32
        19
        Venezia
        		37 5 14 18 29 -23
        20
        Monza
        		37 3 9 25 18 -39

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 38. Hafta Maçları
        23.05.2025 21:45
        Como
        Inter
        23.05.2025 21:45
        Napoli
        Cagliari
        24.05.2025 19:00
        Bologna
        Genoa
        24.05.2025 21:45
        Milan
        Monza
        25.05.2025 21:45
        Torino
        Roma
        25.05.2025 21:45
        Atalanta
        Parma
        25.05.2025 21:45
        Lazio
        Lecce
        25.05.2025 21:45
        Udinese
        Fiorentina
        25.05.2025 21:45
        Venezia
        Juventus
        25.05.2025 21:45
        Empoli
        Hellas Verona
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