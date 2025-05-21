İtalya Serie A Ligi'nde 37. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 37. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Cagliari ve Venezia mücadele etti.

Cagliari, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Venezia'yı 3-0 mağlup etti.

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Juventus, sahasında Udinese'yi ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 67 puana yükseldi, Udinese ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Zorlu mücadelede ev sahibi Inter, rakibi Lazio'nu eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Inter bu maçtan sonra puanını 78'e yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.

Milan'ı deplasmanda mağlup eden Roma, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, Milan ise evindeki yenilgi sonrası 60 puanda kaldı.

Napoli, deplasmandaki maçında Parma'a karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Parma 33 puana ulaşırken Napoli ise 79 puana yükseldi.

Atalanta, 37. haftada oynanan mücadelede Genoa'yı 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Atalanta böylece 74 puana yükseldi. Atalanta'yı ağırlayan Genoa ise 40 puanda kaldı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Verona, rakibi Como'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.