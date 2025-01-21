İtalya Serie A Ligi'nde 21. haftanın sonuçları ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 21. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligin zirvesinde 50 puanla Napoli bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Monza. Ligde tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
İtalya Serie A Ligi'nin 21. haftasının son maçı, Como ve Udinese arasında oynandı.
Como, ligin 21. haftasında Udinese'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 4-1.
Inter evindeki karşılaşmada, rakibi Empoli kulübünü 3-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 47'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Empoli ise 20 puanda kaldı.
Juventus, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Milan'ı 2-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 37 puana yükseldi.
Atalanta'a ligin 21. haftasında konuk olan Napoli, rakibini 3-2 yenerek 50 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Atalanta ise 43 puanda kaldı.
Milan, Juventus'u 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Milan bu mücadeleden sonra toplam puanını 31 yaparken Juventus ise 37 puanda kaldı.
Roma, evindeki mücadelede rakibi Genoa'yı 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Bologna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Monza'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Bologna puanını 33'e yükseltti.
Fiorentina ile Torino'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Ligin 21. haftasında Cagliari ile Lecce karşılaştı. Cagliari rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
İtalya Serie A Ligi'nin 21. haftasında Parma ile Venezia arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Zorlu deplasmanda Lazio ev sahibi rakibi Verona'yı 3-0 mağlup etti.