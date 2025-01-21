İtalya Serie A Ligi'nde 21. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 21. haftasının son maçı, Como ve Udinese arasında oynandı.

Como, ligin 21. haftasında Udinese'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 4-1.

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Inter evindeki karşılaşmada, rakibi Empoli kulübünü 3-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 47'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Empoli ise 20 puanda kaldı.

Juventus, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Milan'ı 2-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 37 puana yükseldi.

Atalanta'a ligin 21. haftasında konuk olan Napoli, rakibini 3-2 yenerek 50 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Atalanta ise 43 puanda kaldı.

Milan, Juventus'u 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Milan bu mücadeleden sonra toplam puanını 31 yaparken Juventus ise 37 puanda kaldı.

Roma, evindeki mücadelede rakibi Genoa'yı 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Bologna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Monza'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Bologna puanını 33'e yükseltti.

Fiorentina ile Torino'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Ligin 21. haftasında Cagliari ile Lecce karşılaştı. Cagliari rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İtalya Serie A Ligi'nin 21. haftasında Parma ile Venezia arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Zorlu deplasmanda Lazio ev sahibi rakibi Verona'yı 3-0 mağlup etti.

2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 21. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Napoli 21 16 2 3 50 21 2 Inter 20 14 5 1 47 33 3 Atalanta 21 13 4 4 43 22 4 Lazio 21 12 3 6 39 9 5 Juventus 21 8 13 0 37 17 6 Fiorentina 20 9 6 5 33 12 7 Bologna 20 8 9 3 33 6 8 Milan 20 8 7 5 31 8 9 Roma 21 7 6 8 27 4 10 Udinese 21 7 5 9 26 -8 11 Torino 21 5 8 8 23 -5 12 Genoa 21 5 8 8 23 -12 13 Como 21 5 7 9 22 -8 14 Cagliari 21 5 6 10 21 -11 15 Empoli 21 4 8 9 20 -8 16 Parma 21 4 8 9 20 -10 17 Lecce 21 5 5 11 20 -21 18 Hellas Verona 21 6 1 14 19 -23 19 Venezia 21 3 6 12 15 -15 20 Monza 21 2 7 12 13 -11 Daha Fazla Göster