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        Haberler Dünya İtalya Savunma Bakanı: NATO'nun var olma nedeni kalmadı | Dış Haberler

        İtalya Savunma Bakanı: NATO'nun var olma nedeni kalmadı

        İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO'nun var olma nedeninin kalmadığını ifade ederken "Bir zamanlar dünyanın merkezi Atlantik Okyanusu idi, şimdi bütün dünya." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 22:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:01
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        "NATO'nun var olma nedeni kalmadı"
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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Bakan Crosetto, Padova kentinde bir sempozyuma katıldı.

        Crosetto, buradaki konuşmasında, dünyanın merkezinin değiştiğine dikkati çekerek, "NATO'nun artık var olma nedeni kalmadı. Bir zamanlar dünyanın merkezi Atlantik Okyanusu idi, şimdi bütün dünya." ifadesini kullandı.

        NATO'nun da değişen temalara uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Crosetto, bir zamanlar ABD ve Avrupa'nın dünyanın merkezi olduğunu, şimdi ise geri kalan tüm dünyayla ilişki kurmak gerektiğini belirtti.

        Crosetto, "Eğer NATO, barışı ve karşılıklı savunmayı sağlamak için kurulmuşsa, bu görevi üstlenip dünyanın güneyi ile de diyalog kuran bir örgüte dönüşmesi gerekir. Aksi takdirde herkes için geçerli kurallar çerçevesinde güvenliği sağlama hedefine ulaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Halen 30 yıl öncesinde yaşanılıyormuş gibi düşünüldüğünü belirten İtalya Savunma Bakanı, şunları kaydetti:

        "Ama her şey değişti. Avrupa'dan sanki Avrupa bir şey ifade ediyormuş gibi bahsediyoruz. Belki de bir zamanlar kendisine vermediği bir siyasi rol vermiş olsaydı, kendisini bir dış politika veya savunma ile donatmış olsaydı, bir zamanlar bir şey ifade edebilirdi. Ama zamanı geçti ve bunu üzüntüyle söylüyorum; dünya değişti."

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