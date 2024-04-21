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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri İtalya'nın favori lezzetli: Evde pratik ve kolay tiramisu yapımı!

        İtalya'nın favori lezzetli: Evde pratik ve kolay tiramisu yapımı!

        Evde kolay ve lezzetli bir tiramisu hazırlamak isteyenler için mükemmel bir tarif! İtalyan mutfağının bu klasik tatlısı, misafirlerinizi etkileyecek ve tatlı ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak. İşte evde kolay tiramisu tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:27
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        • 1

          Tiramisu İtalya'da doğsa da evrensel bir tatlıdır. Farklı damak zevkleri olan ülkelerin bir çoğunda oldukça sevilen ve rağbet gören bir pasta türüdür. İşte, evinde tiramisu yapmak isteyenler için kolay ve pratik tiramisu tarifi!

        • 2

          TİRAMİSU TARİFİ

          Malzemeler:

          1 paket kedi dili bisküvi ya da hazır pasta keki

          1 tatlı kaşığı toz şeker

          2 su bardağı süt

          5 yemek kaşığıtoz şeker

          1 bay bardağı sıcak su

          1 yemek kaşığı granül kahve

          Kreması için;

          1 adet yumurta sarısı

          3 yemek kaşığı un

          2 su bardağı süt

          5 yemek kaşığı toz şeker

          200 gram labne peyniri

          Üzeri için;

          2 yemek kaşığı kakao

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Öncelikle yumurta ve şekeri çırpıp erimesini sağlayın.

          Sonra diğer vanilya ve peynir dışında olan malzemeleri ekleyip, pişireceğiniz tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.

          Kremamız piştikten sonra ayrı bir kaba boşaltıp, 5-6 dakika sonra peynir ve vanilyayı ekleyip, mikserle 5-6 dakika çırpıyoruz.

        • 4

          Bir kap içinde su, süt, şeker ve kahveyi karıştırıyoruz.

          Kedidillerini bu karışımda ıslatıp, borcama yan yana gelecek şekilde diziyoruz.

        • 5

          Hazırladığımız kremanın yarısını ilk katın üzerine döküp, eşit şekilde yayıyoruz.

          Üzerine tekrar kedidillerini ıslatıp, düzenli bir şekilde diziyoruz.

        • 6

          Kalan kremanın hepsini kedidillerin üzerine tekrar eşit bir şekilde yayıyoruz.

          Bu tatlının bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekir.

          Dinlenen tatlımızın üstüne kakao serpip, servise hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun!

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