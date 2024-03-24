İtalya'dan Kim Min-Jae için flaş transfer iddiası!
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin sezon sonu İtalya'ya geri dönebileceği öne sürüldü.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin İtalya Serie A'ya geri dönebileceği öne sürüldü.
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İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Inter'in Kim transferinde ısrarcı olduğu ancak Alman devinin Güney Koreli oyuncunun ayrılığı için yeni teknik direktörün raporunu bekleyeceği ifade edildi.
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2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim, sergilediği performansla Napoli'nin yıllar sonra şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olmuştu.
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27 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında ise 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den Bayern Münih'e transfer olmuştu.
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Bu sezon Bavyera ekibi ile 28 maçta süre alan Kim Min-Jae 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.