İtalya'dan flaş transfer iddiası: Zielinski'nin yerine Szymanski
Napoli'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin Inter ile anlaşmasının ardından İtalyan kulübü, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı
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İtalyan basınında Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Gelecek sezon için kadrosunda revizyona gitmeyi hedefleyen Napoli, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.
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İtalyan basınına yansıyan haberde, Napoli'nin Piotr Zielinski'nin ayrılma olasılığına karşı sarı lacivertli takımdan Szymanski'yi transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.
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Bu sezon 27 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 9 gol ve 9 asist yaptı.