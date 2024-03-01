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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İtalya'dan flaş transfer iddiası: Zielinski'nin yerine Szymanski - Fenerbahçe Haberleri

        İtalya'dan flaş transfer iddiası: Zielinski'nin yerine Szymanski

        Napoli'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin Inter ile anlaşmasının ardından İtalyan kulübü, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:26
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          İtalyan basınında Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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          Gelecek sezon için kadrosunda revizyona gitmeyi hedefleyen Napoli, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.

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          İtalyan basınına yansıyan haberde, Napoli'nin Piotr Zielinski'nin ayrılma olasılığına karşı sarı lacivertli takımdan Szymanski'yi transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

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          Bu sezon 27 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 9 gol ve 9 asist yaptı.

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