18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Juventus'ta göze giren Merih Demiral, İtalyan basınından övgü aldı. La Gazetta Dello Sport, Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ve Serie A'da Udinese karşısında forma giyen milli futbolcuya tam sayfa ayırdı. İtalyanlar, Merih için “Kulüpte yeni bir dönem açtı. Tam bir Juventus stoperi” yorumunda bulundu.
Demiral frenlemiyor başlığıyla yayınlanan haberde, “Anneciğim Türk! Sarri, Juventus’un geleceğini güvence altına aldı. Tartışmaların ardından Merih, son iki maçta gösterdiği performans ile birlikte Juventus’ta yeni bir dönem açtı” denildi.
40 MİLYON EURO BİLE AZ
Haberde, 'Sezon başında 18 milyon euro'ya transfer edilen Merih için şu an 40 milyon euro bile az' ifadeleri kullanıldı. Juventus'un tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci'nin Merih'in gelişimi için büyük bir şans olduğu belirtildi.
İNGİLİZLER ISRARCI
Premier Lig'den birçok takımla adı anılan Merih'e talip olan son kulüp Leicester City! İngiliz basınında yer alan haberlere göre; milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de top koşturduğu kulüp, Merih için 30 milyon euro'luk teklif hazırladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!