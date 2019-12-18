Juventus'ta göze giren Merih Demiral, İtalyan basınından övgü aldı. La Gazetta Dello Sport, Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ve Serie A'da Udinese karşısında forma giyen milli futbolcuya tam sayfa ayırdı. İtalyanlar, Merih için “Kulüpte yeni bir dönem açtı. Tam bir Juventus stoperi” yorumunda bulundu.

Demiral frenlemiyor başlığıyla yayınlanan haberde, “Anneciğim Türk! Sarri, Juventus’un geleceğini güvence altına aldı. Tartışmaların ardından Merih, son iki maçta gösterdiği performans ile birlikte Juventus’ta yeni bir dönem açtı” denildi.

40 MİLYON EURO BİLE AZ

Haberde, 'Sezon başında 18 milyon euro'ya transfer edilen Merih için şu an 40 milyon euro bile az' ifadeleri kullanıldı. Juventus'un tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci'nin Merih'in gelişimi için büyük bir şans olduğu belirtildi.

İNGİLİZLER ISRARCI

Premier Lig'den birçok takımla adı anılan Merih'e talip olan son kulüp Leicester City! İngiliz basınında yer alan haberlere göre; milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de top koşturduğu kulüp, Merih için 30 milyon euro'luk teklif hazırladı.