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        Haberler Gündem Eğitim İtalya'da liselerde cep telefonu kullanımı yasaklandı

        İtalya'da liselerde cep telefonu kullanımı yasaklandı

        İtalya'da lise öğrencilerinin cep telefonu kullanmasını yasaklayan bir genelge yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:28
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        İtalya'da liselerde cep telefonu kullanımı yasaklandı
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        İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın imzaladığı genelge, daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan; derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanma yasağını, gelecek yıldan itibaren lise öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletti.

        Valditara, yaptığı açıklamada, "Bu müdahale acil görünüyor. Bu müdahale, bilimsel araştırmaların da açıkça ortaya koyduğu üzere, akıllı telefonların aşırı ya da yanlış kullanımının ergenlerin sağlığı, refahı ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık ertelenemez hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

        Genelge ile İtalya’da ilkokuldan liseye kadar cep telefonu, istisnai olarak sadece engelli ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bir destek aracı olarak öngörülmesi halinde veya gerekçeli kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda izinli şekilde kullanılabilecek. Okullarda cep telefonu kullanımı da benzer şekilde, okulun eğitim müfredatı çerçevesinde, bilişim ve telekomünikasyon alanlarına yönelik teknik eğitim programlarında gerekli olduğu durumlarda serbest olacak.

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