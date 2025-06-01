İtalya'da kaybolan Türk öğretmen bulundu

28 yaşındaki Kemal Kanışirin 2019 yılında sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun olduktan sonra yaşadığı Kahramanmaraş'ta bir süre atanmayı bekledi.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, atanamayınca 3 yıl önce İtalya'ya gitti ve Milano'ya yerleşti. Ailesi ve arkadaşları iki hafta önce ortadan kaybolan Kemal Kanışirin için polise kayıp başvurusu yaptı.

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Milano polisi gencin telefon sinyalinin en son İsviçre sınırından alındığını belirleyip araştırmalarını sürdürürken mutlu haber dün akşam saatlerinde geldi. Sosyal medyadaki kayıp ilanlarını gören bir Türk, Duomo meydanında bir kafenin önünde bekleyen kişinin kayıp Kemal Kanışirin olduğunu fark etti. Hem ailesine, hem de polise haber verdi.

Milano polisinin meydandaki festival alanında bulduğu Kemal Kanışirin "Kaçmadım. Kayıp değilim. Kafamı dinlemek için telefonlarımı kapattım" dedi. Kemal Kanışirin ailesine telefonla "İyiyim merak etmeyin zamanı gelince arayacağım sizi" şeklinde ses kaydı yolladı.

Kemal Kanışirin'in arkadaşı Faruk Gögremiş "İtalya Milano şehrinde kaybolan kardeşimiz Kemal Kanışirin bulunmuştur. Bulunması esnasında bize desek olan yardımcı olan herkese ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

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