İtalya'da balkonlara Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenler anısına temsili kefenler asıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken İtalyada dün Filistinlilere dayanışma için dikkat çekici eylem gerçekleştirildi.

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Milano, Floransa ve Rimini başta olmak üzere büyük küçük birçok kentte "Gazze için 50 bin kefen" çağrısıyla meydanlara, binaların ve evlerin balkonlarına kefen temsili beyaz çarşaflar asıldı.

Eyleme Floransa Belediyesi de destek vererek belediye binası olan tarihi Vecchio Sarayı’nın balkonuna beyaz çarşaf astı.

Bazı kentlerdeki meydanlarda da Filistin destekçileri, kefenleri göstererek eylem yaptı.

"Netanyahu hükümetinin pervasızca davranışları kimseyi kayıtsız bırakamaz"

Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze için 50 bin kefen" kampanyasına katıldıklarını belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin pervasızca davranışları kimseyi kayıtsız bırakamaz. Şehrimiz her zaman barışın, hakların, insan onurunun yanında yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze için 50 bin kefen" eyleminin organizatörlerinden sanat tarihçisi akademisyen Tomaso Montanari, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "İtalya’da 200’den fazla belediye bu eylemimize katıldı. Bunu beklemiyorduk. Gazze’deki soykırımın durması gerektiğini güçlü şekilde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.