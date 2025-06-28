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        İtalya aşırı sıcaklar nedeniyle 'kırmızı' alarmda

        İtalya genelinde hafta sonu etkisini gösterecek aşırı sıcaklar sebebiyle cumartesi günü 17, pazar günü de 21 kent için "kırmızı" alarm verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 02:24 Güncelleme: 28.06.2025 - 02:30
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        İtalya aşırı sıcaklar nedeniyle 'kırmızı' alarmda
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        İtalya Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hafta sonu birçok kentte sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verdi.

        AA'nın haberine göre; Bakanlık, cumartesi günü Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venedik ve Verona için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

        "Kırmızı" alarm listesine pazar günü için Katanya, Civitavecchia, Rieti ve Viterbo'nun da ekleneceği ve toplamda 21 şehirde kavurucu sıcakların etkisinin görüleceği belirtildi.

        Sağlık Bakanlığı, "kırmızı" alarm verilen şehirlerde, sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil, sağlıklı ve aktif bireyler için de sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturabilecek sıcakların etkisini göstereceğinin altını çizdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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