İtalya: 3 - Polonya: 0 | MAÇ SONUCU
FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek ilk finalist oldu. İtalyanlar, Brezilya-Japonya maçının kazananıyla eşleşecek.
FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.
İtalya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselen ilk takım olurken Polonya ise yarın üçüncülük maçına çıkacak.
İtalya, finalde bugün TSİ 21.00'de oynanacak Brezilya-Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.
VNL'de üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Stanislava Simic (Sırbistan)
İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini)
Polonya: Korneluk, Czyrnianska, Wenerska, Stysiak, Lukasik, Gryka (Szczyglowska, Smarzek, Damaske, Grabka, Jurczyk, Piasecka)
Setler: 25-18, 25-16, 25-14
Süre: 84 dakika