İSTİKLAL MARŞI KABULÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.”(Atatürk) Bağımsızlığımız sembolü olan İstiklâl Marşımızın Kabulünün 101. Yılı kutlu olsun.

Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. AtatürK

Ezelden beridir hür yaşamış ve her daim hür yaşayacak olan bu aziz milletin hür ve bağımsız olduğunun en büyük simgelerinden olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. Yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ve marşımızın şairi olan Mehmet Akif Ersoy’un ruhları şad olsun.

Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!

O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değiIdir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy