İşte Türkiye'nin taraftar haritası

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak bilinen Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı.