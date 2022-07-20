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İşte Türkiye'nin taraftar haritası

Socios'un Türkiye’deki futbolseverlerin taraftarlık tercihleri öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. İşte Türkiye'nin 81 ilini kapsayan taraftarlık anketinde "Taraftar olduğunuz takım hangisi?" sorusuna verilen yanıtlar arasında yer alan ilk takım...

20.07.2022 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak bilinen Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. 

  • 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu.

  • GALATASARAY

    Türkiye'nin 81 ilini kapsayan taraftarlık anketinde "Taraftar olduğunuz takım hangisi?" sorusuna verilen yanıtlar arasında Galatasaray ilk sırada yer aldı. 

     

  • FENERBAHÇE

    81 ilin 60'ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken, sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilikle Fenerbahçe takip etti.

  • TRABZONSPOR

    Ankette yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon'da birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu.

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