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        Haberler Spor Futbol İşte Türkiye'nin EURO 2032'ye aday 10 stadyumu! - Futbol Haberleri

        İşte Türkiye'nin EURO 2032'ye aday 10 stadyumu!

        Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'nin ev sahipliğini kazanmasının ardından gözler maçların hangi stadyumlarda oynanacağına çevrildi. TFF, maçları oynatmayı düşündüğü 10 stadı UEFA'ya bildirirken, bu sayı daha sonra 5'e düşecek. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:27
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        • 1

          UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceğini açıkladı.

        • 2

          Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağı ise merak konusu oldu.

        • 3

          Maçlara iki ülkeden toplam 10 şehrin ev sahipliği yapacağı açıklanırken, dev heyecan yine her iki ülke federasyonunun belirleyeceği 5'er statta yaşanacak.

        • 4

          İtalya ile ortaklık olmadan önce TFF, 10 stadı UEFA'ya bildirmişti. Ortaklık sürecinden sonra bu sayı 5’e düşecek.

        • 5

          İşte Türkiye'nin EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği stadyumlar:

        • 6

          Antalya Corendon Airlines Park

          Kapasite: 32.537

        • 7

          Eskişehir Atatürk Stadyumu

        • 8

          Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

          Kapasite: 43.361

        • 9

          Gaziantep Kalyon Stadyumu

          Kapasite: 33.500

        • 10

          Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

          Kapasite: 42.000

        • 11

          RAMS Park

          Kapasite: 52.223

        • 12

          Trabzon Papara Park

          Kapasite: 40.782

        • 13

          Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

          Kapasite: 42.000

        • 14

          Ülker Stadyumu

          Kapasite: 47.834

        • 15

          BEŞİKTAŞ'IN STADI NEDEN YOK?

          Bu arada Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun listede olmaması çok konuşulurken, bu kararın gerekçesi de ortaya çıktı.

        • 16

          Siyah-beyazlı kulübün mabedi, İstanbul’daki 4 stat arasında en düşük kapasiteye sahip olması nedeniyle listede yer almadı. Ancak TFF bunun karşılığında 2026-2027 yılında oynanacak Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi finali için UEFA’ya başvuru yaptı.

        • 17

          Artemio Franchi Stadyumu (Floransa)

        • 18

          Diego Armando Maradona Stadyumu (Napoli)

        • 19

          Juventus Stadyumu (Torino)

        • 20

          Luigi Ferraris Stadyumu (Genoa)

        • 21

          Marcantonio Bentegodi Stadyumu (Verona)

        • 22

          Renato Dall'ara Stadyumu (Bologna)

        • 23

          Roma Olimpiyat Stadyumu (Roma)

        • 24

          San Nicola Stadyumu (Bari)

        • 25

          San Siro (Milano)

        • 26

          Unipol Domus Stadyumu (Cagliari)

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