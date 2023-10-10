İşte Türkiye'nin EURO 2032'ye aday 10 stadyumu!

Siyah-beyazlı kulübün mabedi, İstanbul’daki 4 stat arasında en düşük kapasiteye sahip olması nedeniyle listede yer almadı. Ancak TFF bunun karşılığında 2026-2027 yılında oynanacak Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi finali için UEFA’ya başvuru yaptı.