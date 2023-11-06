İşte Türkiye'de en çok sevilen makarna

Peki, yoğun tempoda çalışanların vazgeçilmezi, sofraların olmazsa olmazı ve en pratik mutfak lezzeti olan makarnayı Türkler nasıl tercih ediyor? Areda Piar'ın araştırmasına göre Türk halkı yüzde 33.8 ile en çok spagetti tüketiyor ve makarnada yüzde 33 ile domates sosunu tercih ediyor.