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        Haberler Yaşam İşte Türkiye'de en çok sevilen makarna

        İşte Türkiye'de en çok sevilen makarna

        Yapılan bir araştırma Türklerin en pratik mutfak lezzeti olan makarnayı ne şekilde tükettiğini ortaya koydu. Ankete göre Türk halkı yüzde 33.8 ile en çok spagetti tüketiyor ve makarnada en çok domates sosunu tercih ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:20
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        • 1

          Makarna denilince herkesin aklına ilk olarak İtalya gelse de bu lezzet birçok ülkede farklı isimler ve biçimlerde tüketilebiliyor. Çin ve Japonya'nın noodle'ı, Türklerin eriştesi, Kuzey Afrika'nın ise kuskusu var.

        • 2

          Yanına eklenen bir sos ile ana yemek haline gelen marka bazen salata seçenekleri arasında da kendisini gösterebiliyor. Hızlı pişirme süresi de hız kazanan hayatımıza ayak durmakta bize kolaylık sağlayabiliyor.

        • 3

          Peki, yoğun tempoda çalışanların vazgeçilmezi, sofraların olmazsa olmazı ve en pratik mutfak lezzeti olan makarnayı Türkler nasıl tercih ediyor? Areda Piar'ın araştırmasına göre Türk halkı yüzde 33.8 ile en çok spagetti tüketiyor ve makarnada yüzde 33 ile domates sosunu tercih ediyor.

        • 4

          EN SEVİLEN MAKARNA ÇEŞİDİ: SPAGETTİ

          Bin 100 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 33.8’si en çok spagettiyi tercih ediyor. En sevilen makarna çeşitlerinin ilk 5’inde ise; yüzde 16 ile burgu, yüzde 13.7 ile kalem, yüzde 9.7 ile kelebek ve yüzde 8 ile fiyonk yer alıyor.

        • 5

          MAKARNA TERCİHİMİZ DOMATES SOSLU

          Sofralarının vazgeçilmezi makarna, kolay ve pratik kimliğinin çok ötesinde artık. Çeşitli soslar makarnaya eşsiz bir görünüm katıyor. Peki, Türkler makarnayı hangi sosla tüketiyor? Türkiye'de en çok tercih edilen makarna soslarında yüzde 33 ile domatesli ve yüzde 21.6 ile salçalı soslar ilk sırada yer alırken hemen ardından yüzde 15 ile kremalı, yüzde 14.2 ile yoğurt soslu makarna geliyor.

        • 6

          MAKARNAYI NE SIKLIKLA TÜKETİYORUZ?

          Makarna severler için hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Tüketiciler haftada en az bir gün mutlaka makarna tüketiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 42.8’si haftada bir kez, yüzde 32’si ise haftada 2-3 kez makarna tüketiyor. Yüzde 19.5 de iki haftada bir veya uzun aralıklarla tercih ediyor.

        • 7

          MAKARNANIN YANINDA EN ÇOK TAVUK TÜKETİLİYOR

          Bir makarna hazırladığınızda onu hangi lezzetlerle bir araya getirebileceğinizi hep düşünmüşsünüzdür. Araştırmaya göre tüketicilerin makarna yanında olmazsa olmaz dediği tavuk, liderliği diğer ürünlere kaptırmadı. Katılımcıların yüzde 66’sı makarnanın yanında tavuk tüketirken yüzde 29.4’ü et tercih ediyor. Yüzde 4.6 ile balık ise üçüncü sırada yer alıyor.

        • 8

          MAKARNA VE EKMEK AYNI ANDA YENİR Mİ?

          En çok merak edilen konulardan birisi de makarnanın yanında ekmek yenir mi yenmez mi? Araştırmaya katılanların yüzde 77.5’i makarnayı ekmekle bir arada tüketmezken yüzde 22.5’i ekmekle tercih ediyor.

          *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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