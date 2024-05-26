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        Haberler Yaşam İşte Tom ve Jerry'deki kadının yüzü! Bölümler boyunca yüzü gösterilmeyen karakterin gizemi bakın neymiş!

        İşte Tom ve Jerry'deki kadının yüzü! Bölümler boyunca yüzü gösterilmeyen karakterin gizemi bakın neymiş!

        Çocukluğumuzun efsane çizgi filmi Tom ve Jerry'nin en büyük gizemlerinden biri çözüldü! Bölümlerde sadece ayaklarıyla hatırladığımız, yüzü hiç gösterilmeyen kadın karakterin kim olduğu nihayet ortaya çıktı. Karakterin arkasında ise herkesi şaşırtan bir hikaye varmış! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:02
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        • 1

          Tom ve Jerry'nin yıllardır yüzü gösterilmeyen gizemli karakteri sonunda açığa çıktı! Sevilen çizgi filmin hayranları, bölüm boyunca sadece ayaklarını ve bacaklarını gördükleri bu karakterin yüzünü nihayet görebilecek. Fakat bu karakterin yüzü dışında da gizemleri varmış! İşte o karakterin hikayesi...

        • 2

          KİMDİ BU KADIN?

          Tom ve Jerry'nin maceralarının geçtiği evde yaşayan bu karakter, Tom'un yaramazlıklarına karşı çıkıyordu. Tom bir yaramazlık yaptığında, bu karakter beliriyor ve ona kızıyor, cezalandırıyor, hatta bazen evden atıyordu. Yine de, bu kişinin yüzünü hiç görmedik. Bu durumun sebebi ne olabilir?

        • 3

          "MAMY WITH TWO SHOES"

          Öncelikle, bu esrarengiz karakter hakkında bilgi edinelim. "Mammy with two shoes" adındaki kadın, orta yaşlarda ve Afrika kökenli Amerikalı biri. Animasyonda yer alan bu karakterin evin sahibi mi yoksa bir hizmetçi mi olduğu belirsizliğini koruyor, bu da sanki sonsuza dek bir sır olarak kalacak gibi görünüyor.

        • 4

          Tom ve Jerry'nin bölümlerinde, karakterin yüzü hiçbir zaman gösterilmedi. Onu sadece terliklerinden ve sinirli bir şekilde elini beline koymasından tanıyoruz. Bu karakterin tamamen göründüğü ilk şov, Saturday Evening Puss adlı bölümdü ve zaten bu fotoğraf da o bölümden alınmıştır.

        • 5

          Karakter, Part Time Pal (1947), A Mouse in the House (1947) ve Mouse Cleaning (1948) bölümlerinde de kısmen görülmüştü.

        • 6

          "KARAKTER SUÇLANIYORDU"

          Mammy, toplamda 19 bölümde yer aldı ancak karakter ırkçı söylemler nedeniyle yeniden kurgulandı. Mammy tiplemeleri beyaz bir ailede çalışan ve ailenin çocuklarına bakan siyah kadınları betimleyen bir ABD tarihi klişesidir. Zaten karakter tam olarak da bu sebepten dolayı ırkçılık ile suçlanıyordu.

        • 7

          Mammy, ilk kez Puss Gets The Boot (1940) filminde, son olarak Push-Button Kitty'de (1952) göründü.

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