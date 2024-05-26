İşte Tom ve Jerry'deki kadının yüzü! Bölümler boyunca yüzü gösterilmeyen karakterin gizemi bakın neymiş!

KİMDİ BU KADIN?

Tom ve Jerry'nin maceralarının geçtiği evde yaşayan bu karakter, Tom'un yaramazlıklarına karşı çıkıyordu. Tom bir yaramazlık yaptığında, bu karakter beliriyor ve ona kızıyor, cezalandırıyor, hatta bazen evden atıyordu. Yine de, bu kişinin yüzünü hiç görmedik. Bu durumun sebebi ne olabilir?