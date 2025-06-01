İşte TFF Süper Kupa'da eşleşmeler!
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın sona ermesinin ardından TFF Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.
Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.
Bu sezon Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Galatasaray-Trabzonspor
Fenerbahçe-Samsunspor
Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.