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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı oynanan 2 maçla birlikte sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 00:05 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:05
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        İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-1 yendi.

        Günün diğer maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ, İrlanda'nın Shelbourne takımına konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.

        İkinci eleme turu karşılaşmalarının rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

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