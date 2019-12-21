Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic'in durumu tartışma konusu olmuştu. Euroleague'deki son Zenit yenilgisi ile ağır bir yara daha alan sarı-lacivertlilerin Sırp hocası, karşılamanın ardından "Böyle devam etmemiz imkansız" diyerek ayrılık sinyali vermişti.

SÜREÇ ZAMAN ALABİLİR

Ancak sarı-lacivertliler, bugün yaptığı açıklamayla "Obra'nın arkasındayız" mesajı verirken olayın perde arkasına da Habertürk Spor ulaştı. Ahmet Selim Kul'un haberine göre; başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un tecrübeli hoca ile 4-5 gün önce yeni sözleşme görüşmelerine başladığı ortaya çıktı. Sözleşme görüşmelerinin bütçe konuları da dahil çok fazla detay içerdiği ve bu yüzden bu sürecin zaman alabileceği kaydedildi.