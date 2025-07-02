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        Haberler Spor Futbol İşte Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri! - Futbol Haberleri

        İşte Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri!

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:24
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        İşte çeyrek final eşleşmeleri!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu tamamlandı. İşte çeyrek final eşleşmeleri...

        INTER'DEN SÜRPRİZ MAĞLUBİYET

        Son 16 turunda İtalyan temsilcisi Inter'i sürpriz bir şekilde 2-0 yenerek saf dışı bırakan Brezilya ekibi Fluminense, bir başka büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal, turnuvanın son şampiyonu İngiliz ekibi Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

        CHELSEA UZATMALARDA TURLADI

        Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde Brezilya ekibi Palmeiras, İngiliz Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda, Palmeiras, bir başka Brezilyalı ekibi Botafogo'yu uzatmalarda 1-0 yenerken, Chelsea ise Portekiz temsilcisi, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica'yı uzatma bölümüne 3 gol sığdırdığı maçta 4-1 mağlup etmişti.

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        PSG'DEN FARKLI TARİFE

        Son 16 turunda Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami'yi 4-0 gibi farklı bir skorla yenen son UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain ise çeyrek finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Bayern Münih, son 16 turunda Brezilya ekibi Flamengo'yu 4-2'lik skorla saf dışı bırakmıştı.

        ARDA GÜLER, KENAN YILDIZ'I ELEDİ

        Son 16'daki Real Madrid ile Juventus eşleşmesi ise milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getirdi. İki milli yıldızımızın da başarılı performanslarıyla göz doldurduğu mücadelede İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan rakibini Gonzalo Garcia'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Alman ekibi Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Dortmund, son 16 turunda Meksika temsilcisi Monterrey'i 2-1'le geçip son çeyrek finalist olarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları 4-5 Temmuz, yarı final maçları 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

        Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.

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