İşte Bugs Bunny karakteri hakkında duyduğunuzda şaşırabileceğiniz 12 gerçek!

4. BUGS BUNNY YABAN TAVŞANI DEĞİLDİR, SADECE TAVŞANDIR

Bugs Bunny, ilk olarak "A Wild Hare (Vahşi Bir Yaban Tavşanı)" adlı çizgi filmde ortaya çıkmış olsa da biyolojik olarak bir yaban tavşanı değil, tavşandır. Yaban tavşanları yer altında yaşamaz, kürk renkleri değişir, ayrıca dallar ve kabuklarla beslenir. Buna karşın aynı Bugs Bunny çizgi filmlerindeki gibi tavşanlar ise ot ve sebzeleri (havuç gibi) tercih eder, ayrıca yer altında yaşarlar. Biyologlar Bugs'ın yaban tavşanı olmadığını söylese de, Looney Tunes evreninde bu terimler A Wild Hare çizgi filminde yaban tavşanı olarak bahsetmeleri gibi kuralsızca kullanılabilir.