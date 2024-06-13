İşte Bugs Bunny karakteri hakkında duyduğunuzda şaşırabileceğiniz 12 gerçek!
Çizgi film seven çoğu kişinin gönlünde taht kuran Looney Tunes karakterlerinden Bugs Bunny, eğlenceli maceraları ve zekice esprileriyle yıllardır izleyicileri büyülüyor. Peki, bu ünlü tavşan hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte, Bugs Bunny hakkında sizi şaşırtabilecek 12 gerçek!
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Bugs Bunny, çizgi film dünyasının en tanınmış ve sevilen karakterlerinden biri. Ancak, bu sevimli tavşanın perde arkasında pek de bilinmeyen birçok ilginç gerçek yatıyor. Haberimizde sizin için Bugs Bunny'nin tesadüfen ortaya çıkmasından dövüşü kaç kez kaybettiğine kadar onun hakkında bilmiyor olabileceğiniz birçok detayı derledik. İşte, detaylar!
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1. TESADÜFEN ORTAYA ÇIKAN BİR KARAKTERDİ
Bugs Bunny bir nevi tesadüfen ortaya çıktı. Warner Bros., Duffy Duck karakteri ile başarılı olunca şakalarından bazılarını yeni bir kısa filmde yeniden kullanmak istedi. Şirketten birisi "ördeğe tavşan kostümü giydirmelerini" önerdi ve Bugs Bunny doğdu.
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30 Nisan 1938'de Bugs Bunny, Porky's Hare Hunt filminde Porky Pig karakteriyle birlikte ortaya çıktı ve gerisi tarih oldu. Gördüğünüz gibi Bugs'ın bu versiyonu bugün bildiğimiz versiyona hiç benzemiyor.
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2. BUGS BUNNY’NİN ZORBA GİBİ GÖRÜNMEMESİ İÇİN UĞRAŞILDI!
Yaratıcılar, Bugs'ın zorba gibi görünmemesini sağlamak konusunda gerçekten endişeliydi. Dövüşü Bugs'ın başlatmaması, yalnızca kendisini rahatsız eden insanlara karşı savunma yapıyor olması, yazılı olmayan bir kuraldı. Bu nedenle kısa filmlerin çoğu, Elmer Fudd (baş düşmanı olan avcı) veya Duffy Duck kavga etmeye başlamadan önce Bugs'ın kendi işiyle ilgileniyor olmasıyla başlıyor.
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3. DÖVÜŞÜ SADECE 4 KEZ KAYBETTİ!
Bugs Bunny nadiren kaybeden bir karakterdir. Cecil Turtle her zaman Bugs'ı yener çünkü ikisinin Kaplumbağa ve Tavşan hikayesindeki gibi olması gerekir. Bu karakter dışında Bugs'a karşı kazanan diğer ikili bir gremlin ve isimsiz bir faredir. Ayrıca, What's Opera, Doc filminde baş düşmanı Elmer Fudd'a yalnızca bir kez yenildi.
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4. BUGS BUNNY YABAN TAVŞANI DEĞİLDİR, SADECE TAVŞANDIR
Bugs Bunny, ilk olarak "A Wild Hare (Vahşi Bir Yaban Tavşanı)" adlı çizgi filmde ortaya çıkmış olsa da biyolojik olarak bir yaban tavşanı değil, tavşandır. Yaban tavşanları yer altında yaşamaz, kürk renkleri değişir, ayrıca dallar ve kabuklarla beslenir. Buna karşın aynı Bugs Bunny çizgi filmlerindeki gibi tavşanlar ise ot ve sebzeleri (havuç gibi) tercih eder, ayrıca yer altında yaşarlar. Biyologlar Bugs'ın yaban tavşanı olmadığını söylese de, Looney Tunes evreninde bu terimler A Wild Hare çizgi filminde yaban tavşanı olarak bahsetmeleri gibi kuralsızca kullanılabilir.
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5. SESLENDİRMENİ GERÇEKTEN HAVUÇ YİYORDU
Blanc'ın karaktere o kadar büründüğü biliniyordu ki, sesi daha gerçekçi hale getirmek için kayıt seansları sırasında havuç yiyordu. Havucun çiğnenmesi gibi ses çıkarabilecek başka bir yiyecek yok olmadığı için Blanc, Bugs Bunny’nin havuç yediği her yerde kendisi de havuç yiyordu.
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6. YILDIZINI MICKEY MOUSE’DAN 7 YIL SONRA ALDI
Bugs Bunny, Hollywood Walk of Fame'de (Şöhret kaldırımı yıldızında) imrenilen bir yıldıza sahip olan ilk 2 çizgi film karakterinden biridir. Bugs yıldızını 1985'te, rakibi çizgi film karakteri Mickey Mouse'tan sadece 7 yıl sonra aldı. Artık orada yıldızı olan 17 kurgusal karakterden biridir.
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7. MICKEY MOUSE’TAN ÖNCE PUL ÜZERİNE YAPILDI
Mickey Mouse, Hollywood Walk of Fame'de Bugs Bunny'i geride bırakmış olabilir fakat Bugs Bunny, resmi ABD Posta Servisi pulunda görünen ilk çizgi film karakteriydi. Pul, ilk kez 1997'de piyasaya çıktı ve oldukça tartışma yaratmayı başardı.
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8. BİR ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ İÇİN EN ÇOK FİLMDE OYNAMA REKORU BUGS BUNNY’DE
Ocak 2013 itibarıyla Bugs Bunny resmi olarak diğer çizgi film karakterlerinden daha fazla filmde rol aldı ve dünyada en çok canlandırılan 9. sinema kişiliği oldu. Bugs Bunny, Looney Tunes ve Merrie Melodies'in 160'tan fazla tiyatro animasyonlu kısa filminde rol aldı. Ayrıca en ikonik rolünün, ünlü basketbolcu Michael Jordan ile 1996 yapımı Space Jam'de Toon Squad'ın lideri olarak yer aldığı film olduğu düşünülüyor.
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9. HAVUÇ YEME ALIŞKANLIĞI BAŞKA BİR KARAKTERDEN İLHAM ALINDI
Bugs'ın tavırlarına pek çok aktör ilham verdi ancak en belirgin olanı It Happened One Night filmindeki Clark Gable'ın Peter Warne adlı karakteriydi. Filmde Warne hızlı konuşan, şehirli bir muhabiri canlandırıyordu ve bir sahnede, bir çite yaslanırken havuçları kemiriyordu. Tanıdık geliyor mu?
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10. SESLENDİRMENİNİ KOMADAN KURTARDI
Bugs Bunny, kendisini seslendiren Mel Blanc’ı dolaylı yoldan komadan kurtardı. 1961 yılında bilincini kaybetmesine sebep olan bir kaza geçirip komada kalan Blanc, haftalarca uyanmadı. Doktorlardan bir tanesi odaya ''Bugs! Bugs Bunny! Bugün nasılsın?'' diye girince Blanc buna tepki vererek Bugs Bunny’in meşhur repliği olan ''Eeee, what’s up Doc?'' cümlesiyle karşılık vererek uyandı.
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11. ADINI ANİMATÖRÜNDEN ALDI
Bugs Bunny'nin orijinal tasarımcısı Ben Bugs Hardaway idi. İlk tasarımı yaparken karaktere ''Mutlu Tavşan'' adını verdi. Ancak Hardaway orijinal tasarımıyla uğraşırken çalışanlar, yeni çizgi film karakterinden "Bugs'ın Bunny'si" olarak söz ediyorlardı. İsim ilgi gördü ve Warner Bros. çizgi filmin ve karakterin adını Mutlu Tavşan'dan Bugs Bunny'ye değiştirdi.
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12. AMERİKA DENİZ KUVVETLERİNİN ONURSAL ÜYESİDİR
Bugs Bunny, bazı bölümlerde ABD deniz piyadelerinin mavi elbiselerini giyiyor gibi görünüyor. Bu nedenle Deniz Kuvvetleri ona fahri deniz uzman çavuş unvanını verdi. Bugs ayrıca 2. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda ABD Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli tümenlerinin maskotu olarak da görev yaptı. Örneğin, 1943'ten 1946'ya kadar Bugs, Arizona'da bulunan Kingman Army Airfield'ın resmi maskotuydu.
Kaynak: Past Factory
Fotoğraf kaynakları: IMDb