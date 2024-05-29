Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi! 60 bin kişi... - Fenerbahçe Haberleri

        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi! 60 bin kişi...

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'de Başkan adaylarından Aziz Yıldırım stat projesinin detaylarını açıkladı.

        • 2

          "KAPASİTE 60 BİN OLACAK"

          Aziz Yıldırım, stadyum kapasitesiyle ilgili planını da açıkladı: "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız."

        • 3

          Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.

        • 4

          İşte yeni stat projesinden görseller:

        • 5
        • 6
        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Habertürk Anasayfa