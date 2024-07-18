İstanbulspor: Türk futbolu artık daha temiz
1. Lig ekibi İstanbulspor, TFF'deki seçimin ardından dikkat çeken paylaşımlara imza attı
Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı.
1. Lig ekibi İstanbulspor, seçimin ardından dikkat çeken paylaşımlara imza attı. İstanbulspor, önce, "Türk futbolu artık daha temiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Daha sonra kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun fotoğrafını paylaşan İstanbulspor, "Seninle birlikte birileri var. Büyük Başkan!" ifadelerini kullandı.