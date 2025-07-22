İstanbulspor, genç stoperi açıkladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Giriş: 22.07.2025 - 22:47 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:47
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, en son Gaziantep FK'da top koşturan ve Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişen genç oyuncu İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin İzzet Ali Erdal. Takımımız, 20 yaşındaki genç oyuncu İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ