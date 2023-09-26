İstanbulspor Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Süper Lig'de 3. haftanın kritik maçlarından biri olan İstanbulspor Galatasaray maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalardan biri olan İstanbulspor Galatasaray mücadelesi bu akşam Atatürk Olimpiay Stadı'nda oynanacak. İşte, maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda heyecan bu hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. İlk 6 haftası geride kalan ligde 3. haftada ertelenen mücadelelerden biri olan İstanbulspor Galatasaray karşılaşması, bu akşam oynanacak. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği İstanbulspor Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...
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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak İstanbulspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
VIP TRİBÜN : ₺1.926,00
İSTANBULSPOR A.Ş. BATI TRİBÜN : ₺626,00
GALATASARAY A.Ş. DOĞU TRİBÜN : ₺905,00
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Tete, Icardi